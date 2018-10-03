Erdoğan yeni akademik yıl açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni akademik yıl açılışı kapsamında Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

"Türk yüksek öğrenim sistemi bugün gerçekten çok ileri bir seviyede bulunuyor. Öncelikli sayısal bakımdan artık ülkemizin sınırlarını da aşan bir kapasiteye ulaştık. Ülkemizde faaliyet gösteren, az önce perde de izlediğimiz gibi 128 devlet, 72 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf yüksek okulundan oluşan 205 yüksek öğrenim kurumunda 7 milyon 616 bin öğrenci bulunuyor. Geçen yıl Almanya'daydım 'Üniversitelerinizde ne kadar öğrenci var?' diye sordum. Aldığım cevap 3 milyon. Onların nüfusu bizden fazla. Ama bizim öğrenci sayımız onlardan fazla. Keyfiyet kemiyyet noktasında bir sorun var. Dünyadaki ilk 5'in içine 2 üniversite değil, sayısını çok daha artırmamız lazım. Hocalarımdan bunu özellikle istirham ediyorum. Biraz daha gayretle birlikte bu 500'ün içine çok daha fazla üniversitemizle girelim, adımızı oraya da yazdıralım."

"DERSHANE SİSTEMİNİ TAMAMEN KALDIRDIK"

"Dershane sistemini ülkemizden tamamen kaldırdık. Artık benim vatandaşım damdaki davarını, kolundaki bileziği satarak kurslara çocuklarını göndermekten kurtuldu. Paralel eğitim sistemlerine asla müsaade etmeyiz. Barınma sorunlarını gidermek için açtığımız yurtların yatak kapasitesi 640 bini buldu. Öğrencilerimiz nedense hep burs istiyorlar. Krediye neden yaklaşmıyorsun? Bunun da sana avantajları var. Bunlar iş bulunca geri ödemek kaydıyla veriliyor. Öğrencilerimize buradan bir müjde vermek istiyorum. Kredi burs miktarını gelecek yıldan itibaren artıracağız. Burs miktarını lisansta 500 lira, yüksek lisans 1000, doktorada 1500 liraya yükselttik."

"TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLAMAK ZORUNDADIR"

"Türkiye dijital dönüşümünü tamamlamak zorundadır. Geleceğin savaşlarının siber olarak gerçekleşeceğini unutmamalıyız. Verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek vereceğiz. Büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz. İlk işlerden biri yüksek öğretimde yetenek yönetimi sistemine geçmektir. Üniversitelerimizin tamamına kariyer merkezleri kurmak istiyoruz. Üniversite öğrencilerine ilk girdikleri yıldan itibaren kariyer planlamasında rehberlik edecek çalışmalar, etkinlikler düzenlenecek. Yabancı dil eğitiminde de merkezi bir sistem oluşturmak istiyoruz. Sınavlar merkezi olarak ÖSYM üzerinden yapılabilir. Belli bir seviyeyi tutturulabilir. Böylece ÖSYM raporlayacak, eksik ve fazlamızı görerek planlama yapacağız."

"BATI MEDYASI YANLIŞ BİLGİLENDİRİYOR"

"Hep gördüğümüz bir gerçeği ABD ve Almanya ziyaretinde gördük. Batı'nın medyasında yanlış bilgiler dolaşıyor. Bunları düzeltmek için çalışmamız gerekiyor. Bu devasa ülkeleri başında olanların değil, medyaların yönettiğini gördüm. Ben de dedim ki, medyayı bırakın, halkınız ne düşünüyor bunu söyleyin. Bizde de bir zamanlar böyleydi. Dördücü kuvvet falan. Yarın bizim medya yazar, varsın yazsın. Bizim derdimiz halkımız ya. Bize halkımız kaç puan veriyor önemli olan bu. Demokrasi gücünü halktan alır. Halk varsa demokrasi var, yoksa yoktur. Medya ile falan demokrasi olmaz. Öyle demokrasi olur ki, medya da güçlüdür."

"Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Türkiye bu tür değişimleri geçmişte hep arkadan takip etmiş treni kaçırmıştır. Bu kez aynı hataya düşmedik. Bu kez arkadan gitmek yerine hep önlerine geçtik. Üstelik 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir hain saldırının ardından bunları başardık."

"Daha düne kadar Suriye'deki kaosun içine çekilmeye çalışan Türkiye Suriyelilerin bizzat güvenliğini merkezinde sağlayan ülke haline gelmiştir. Sahadan ve masadan bizi dışlayanlar şimdi bizimle olmanın peşindeler. Şu anda hala farklı tavırda görünenlerin aynı çizgiye geleceğinden şüpheniz olmasın."

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 14:05