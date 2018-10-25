Esenyurt'ta yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Kıraç semti Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede fabrikayı kapladı ve yanında bulunan alüminyum ve tekstil üretimi yapan fabrikalara da sıçradı.

Fabrikada patlamalar meydana geldi. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yanan fabrikalarda kimsenin olmadığı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Esenyurt ilçemizde meydana gelen üç fabrikayı etkileyen yangın İ.B.B İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup, herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır" ifadeleri kullandı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yangın 4 bin metrekarelik açık alanda başladı. Yangına 98 araç ve 180 personelle müdahale ediliyor" denildi. Yangına İstanbul Büyükşehir,, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi ve Silivri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılarak, olay yerine Hamidiye'den su tankerlerinin gönderildiği kaydedildi.

ESENYURT BELEDİYESİ: CAN KAYBI YOK

Esenyurt Belediye Başkanı Murat Alatepe, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Can kaybı yok. Yandaki iş merkezine de sıçramış durumda. Yangının çıkış noktası palet fabrikası, ahşap olmasından dolayı sıçramış" dedi.

Alatepe, "Burası ağaç, kuru çam... Bundan dolayı yükselen yoğun bir ateş vardı, bunu baskıladıktan sonra gerisi kolay inşallah." dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı, buranın sanayi bölgesi olduğunu dile getirerek, yanan bölgenin de depolama alanı olduğunu ifade etti.

Ayrıca Taksim yakınlarındaki Şişhane mevkinde bir otelin yanında bulunan metruk binada da yangın çıktı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 10:15