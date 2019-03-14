F-35'ler Kasım'da Türkiye'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemi değerlendirdiği konuşmasında F-35 tedariki konusunda birtakım açıklamalar olmasına rağmen sürecin normal işlediğini söyledi.

Pilotların ve bakım personellerinin ABD’de eğitim almayı sürdürdüğünü ifade eden Akar, uçakların kasımda Malatya’ya gelmesini beklediklerini, bununla ilgili altyapı hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib’e yönelik imzalanan metin konusu hakkında da değerlendirmede bulunan Akar, “Müşterek bir koordinasyon merkezi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 11:40