Formula 1 yeniden İstanbul'da

Formula 1 yarışları 9 yıl aranın ardından yeniden İstanbul'da yapılacak. Formula 1, 9 yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönüyor.
Organizasyonun İstanbul ayağı, 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek.
Kaynak: TRT Haber
Organizasyonun İstanbul ayağı, 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek.
Formula 1 yarışları 9 yıl aranın ardından yeniden İstanbul'da yapılacak. Formula 1, 9 yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönüyor.
Organizasyonun İstanbul ayağı, 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek.
Kaynak: TRT Haber