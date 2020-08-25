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Formula 1 yeniden İstanbul'da

Organizasyonun İstanbul ayağı, 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek.

Formula 1 yeniden İstanbul'da

Formula 1 yarışları 9 yıl aranın ardından yeniden İstanbul'da yapılacak. Formula 1, 9 yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönüyor.

Organizasyonun İstanbul ayağı, 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek.

Kaynak: TRT Haber

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