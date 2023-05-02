Gazze'den İsrail'e Hıdır Adnan misillemesi

İsrail, Gazze Şeridi'nden sınırlarına 9 roket daha atıldığını açıkladı.

İsrail ordusu sosyal medya hesabı Twitter'dan ve ordu radyosundan konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 9 roket fırlatıldığı, roketlerden bir kısmının sınıra ulaşmadığı bir kısmının da İsrail tarafına düştüğü belirtildi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'ne bitişik Kissufim Yahudi yerleşim biriminde uyarı sirenlerinin de etkinleştirildiğini bildirdi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) bir hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre Başbakan Binyamin Netanyahu ordu ve güvenlik yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'den atılan roketlere karşılığı en kısa sürede vereceğine, Gazze Şeridi'yle yaşanacak gerilimin birkaç gün sürebileceğine işaret edildi.

İsrail muhalefetindeki sağ parti liderleri de yaptıkları açıklamalarla hükümetten Gazze'den atılan roketlere karşılık verilmesini talep etti.

DEMİR KUBBE'NİN PERFORMANSI İNCELENİYOR

İsrail Yediot Ahronot gazetesi ise savunma sistemi Demir Kubbe'nin imha ettiği roket sayısındaki düşüşe dikkati çekerek söz konusu sistemin başarı oranının yüzde 67 olduğunu yazdı.

Bunun, Demir Kubbe savunma sistemleri için düşük bir oran olduğu savunulan haberde, önceki operasyonlarda daha iyi performans gösteren Demir Kubbe üzerinde ordu tarafından incelemeler başlatıldığı aktarıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ NEYDİ?

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hıdır Adnan’ın hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roket atılmıştı.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e 23 roket fırlatıldığı belirtilmişti.

Bu roketlerden 4'ünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 17'sinin yerleşim yerlerinden uzak alanlara düştüğü aktarılan açıklamada, ikisinin ise yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada, yaralılardan 3'ünün Çinli işçiler olduğu kaydedilmişti.