Harita savaşlarında Milli 'Google earth' dönemi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2019 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Sunumda, Harita Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla ilgili şu bilgi verildi: "Küre ve Atlas haritacılık uygulamaları, Kasım 2018’de vatandaşlarımızın hizmetine sunularak internetteki yabancı menşeli ve milli menfaatlerimize uymayan haritaları kullanma mecburiyeti ortadan kaldırılacak ve yabancı uygulamalar için sarf edilen kaynağın ülkemizde kalması sağlanacaktır. Hava fotoğrafı çekim ve ortogörüntü üretim kapasitesinin artırılması amacıyla envanterimizde yer alan iki adet B-200 uçağımıza ilave olarak üçüncü uçağımız B-350 tedarik edilmiştir. İki adet taktik İHA’ya harita üretim amaçlı hava fotoğrafları iki yılda bir yenilenecek, ülkemizin kalkınması ve savunması için önem arz eden bu görüntüler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla halkımıza sunulacaktır."

Savunma Bakanı Hulusi Akar, 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Harita Genel Müdürlüğü-KÜRE ve ATLAS sayısal haritacılık uygulamalarının, 2018 Kasım ayında vatandaşların hizmetine sunularak, internetteki yabancı menşeli ve milli menfaatlere uymayan haritaların kullanılması mecburiyetinin ortadan kaldırılacağını ve yabancı uygulamalar için sarf edilen kaynağın Türkiye'de kalmasının sağlanacağını vurguladı.

Dünyada siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik alanda çok çeşitli gelişmelerin, yeniliklerin ve değişimlerin yaşandığı bu günlerde, Türk sınırlarının hemen ötesinde gerçekleşen belirsizlik, istikrarsızlık ve terör faaliyetlerinin özellikle jeostratejik konumu nedeniyle Türkiye'yi pek çok yönden etkilediğine işaret eden Akar, belirsizlik, risk ve tehditlerle dolu böyle bir coğrafyada, Türkiye'nin ve milletin güvenliğinin sağlanması, ancak her an harbe hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduyla mümkün olacağının altını çizdi.

Yüzyıllardır kullanılan Dünya haritasının aslında yanlış bilgilerle dolu olduğu belirtiliyor. Haritadaki bu yanlış bilgilerin bazı büyük devletler tarafından bilinçli bir şekilde gizlenerek bunun üzerinden propaganda yürüttükleri iddia ediliyor.

Merkatör Projeksiyonu yöntemiyle çizilen bu haritalar, aslında yer küre üzerindeki coğrafik dağılımları olduğu gibi değil, olduğundan farklı gösteriyor. İddiaya göre Merkatör Projeksiyonu, son derece yanlış hesaplamalarla çizilen haritalar ortaya koyuyor. Sadece ekvator çizgisi hizasında doğru sonuçlar verebilen harita, kuzey ve güney uçlarda gerçeği yansıtmayan ölçümler içeriyor. Yüzyıllardır haritalardaki bu değişikliğin aslında bilindiği ve bilinçli bir şekilde saklandığı ve eski haritalar üzerinden propaganda yapıldığı belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 12:39