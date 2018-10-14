Hatay'da orman yangını 

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor. İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi Kaledibi mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın halen devam ediyor. Yüksek kesimlerdeki yangına 4 helikopter, bir uçak, 25 arazöz, 2 dozer, bir greyder, 10 su tankı ve 150 işçiyle söndürme çalışmaları yapılıyor.

Jandarmanın da geniş güvenlik aldığı bölgede, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmaları için su takviyesi gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, 15-20 hektar alanda etkili olan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirterek, "Yangın yüzde seksen kontrol altına alındı. Derin vadiler olması nedeniyle yol çalışması yapmakta zorlanıyoruz. En kısa sürede tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Hatay'da son dönemde çok sayıda orman yangınının meydana geldiği ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net