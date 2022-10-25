Hatay'da trafik kazası: 2 ölü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Genel 25.10.2022, 08:18 25.10.2022, 08:40
Antakya-Reyhanlı çevre yolunda seyreden sürücü ismi öğrenilemeyen 31 AJA 540 plakalı tır ile Duran Tüylek kontrolündeki motosiklet, Hatay Stadyumu kavşağında çarpıştı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tüylek ile motosikletteki Mustafa Can Balsever'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken tır sürücüsü gözaltına alındı.
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