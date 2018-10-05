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İBB vatandaştan konum istedi

İBB halka 1,25 liradan fazla ekmek satan fırınların kendilerine ihbar edilmesini istedi. İstanbul Valisi Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal’a sosyal medyadan ihbar yağdı.

İBB vatandaştan konum istedi

İstanbul’da 200 gramlık ekmeğin 1 lira, 250 gramlık ekmeğin de 1.25 liradan satılması gerektiğini açıkladıktan sonra bu açıklamalarını Twitter’a taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’e yüzlerce vatandaş cevap verdi. 

İstanbul halkı aylardır 200 gramlık ekmeğin 1.25 liradan, 250 gramlık ekmeğin de 1.5 liradan satıldığını söyledi.

Milliyet'te yer alana habere göre; kimi vatandaşlar da Şile’de ekmeğin 2 lira olduğunu, Halk Ekmek satış noktası da bulunmadığını ifade etti. Bazı paylaşımlara Beyaz Masa’nın da etiketlenmesi üzerine Beyaz Masa bunlara yanıt vererek vatandaşlardan ekmek fiyatının 1-1.25 liranın üzerinde satıldığı yerleri konum atarak ihbar etmesini istedi.

EKMEĞE ADI KONMAMIŞ ZAM

İstanbul’da ekmek fiyatları 27 Temmuz’da zamlanmış, Ticaret Bakanlığı’nın zam yapılmayacağını duyurmasına rağmen 200 gramlık ekmek 1.25 liradan, 250 gramlık ekmek de 1.5 liradan satılmaya başlanmıştı. Bu hafta başında başkentte fırıncılar ekmeğe zam olacağını, ardından da Ticaret Bakanlığı zamma izin vermediğini açıkladı. İstanbul’da da zamma izin verilmediği halde fiilen fiyatın yükseldiği basında yer almıştı. Bunun üzerine önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Valisi ekmek fiyatına ilişki duyuruda bulundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net


 

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 10:04
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