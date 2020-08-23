İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'daki selde tüm bakanlıklardan 944 personel çalışıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kapalı olan 118 köy yolunun 20'si açıldığını belirten Soylu, "78 yerleşim biriminde elektrik yoktu 40 yerleşim birimine elektrik verildi." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm bakanlıklardan 944 personelin Giresun'daki selde görev aldığını bildirdi.

"Tarımsal hasar beklediğimizden daha az"

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaptığı açıklamada, Giresun'daki hasar tespit çalışmalarımız devam ettiğini belirterek, "Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az." dedi.

Bakan Pakdemirli, ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon liralık destek sağlanmasına karar verildiğini belirtti.

Selden zarar gören binalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden zarar gören binalara ilişkin, şunları kaydetti:

"Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı bina tespiti yaptık."

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2020, 17:00