İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesini havadan inceledi

Bakan Soylu, 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından kentte su taşkını yaşanan bölgede incelemelerde bulundu.

Helikopterle Bozkurt ve Abana ilçelerinde hasarı ve yürütülen çalışmaları inceleyen Soylu, ardından Kastamonu Valisi Avni Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile diğer ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.