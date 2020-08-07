İçişleri Bakanlığı: 32 ildeki 83 yerleşim yeri karantina altında

!İçişleri Bakanlığı: Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053'dür