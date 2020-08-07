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İçişleri Bakanlığı: 32 ildeki 83 yerleşim yeri karantina altında

!İçişleri Bakanlığı: Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053'dür

İçişleri Bakanlığı: 32 ildeki 83 yerleşim yeri karantina altında

İçişleri Bakanlığı: Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür.

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YORUMLAR
Bir vatandaş
Bir vatandaş - 12 saat Önce

Yönetimler yerinde zamanında yapılmıyor Dolmuşlar kurallara asla uymuyor Eczaneler telefon satan yerler Bakallar Bazı Mağazalar oturdukları kabini camla veya jetlerinle kapatmışlar kendilerini sağlama almışlar fakat müşterilerini küçücük bır alanda çok bekletiyorlar maskesiz içeri alıyorlar küçücük bir yerde sosyal mesafe yok.Cezalar çok olacakki caydırıcı olsun.Eger suçlunun yaşama haki varsa Sucsuzunda sağlıklı yaşama hakkı vardır.

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