İDDEF 2021 yılında milyonlara umut oldu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2021 yılında İslami ve insani hizmet çalışmaları yaptığı 40 ülke 253 bölgede hayırseverlerin desteğiyle cami, mescit, medrese ve ev inşa edip su kuyusu açarak gıda, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi. İDDEF aynı zamanda Türkiye’de meydana gelen sel ve yangın gibi doğal afetlerde devletin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak yardım çalışmaları yaptı.

“5 Milyon İnsana Hayırseverlerimizin Desteğiyle Ulaştık”

İDDEF’ten 2021 faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada, “Yaklaşık iki yıldır dünyayı sağlıkla beraber ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkileyen Kovid-19 pandemisiyle topyekün mücadele ederken hayırseverlerimizin, ekiplerimizin ve gönüllülerimizin desteğiyle çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. 2021’de tüm tedbirlerimizi alarak başta Ramazan ve Kurban organizasyonlarımız olmak üzere sene boyunca sahada olarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin kapısını çaldık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitime ulaşamamış ve insani yardıma muhtaç 5 milyon insana umut olmaya çalıştık. Yardıma muhtaç kardeşlerini yalnız bırakmayan tüm hayırsever bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz” denildi.