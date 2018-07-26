İDDEF Kenya’daki Sunnah mescidini restore etti

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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Kenya’daki Sunnah mescidini kaderine terk etmeyerek restore etti. Tadilatı tamamlanan mescid yeni yüzüne kavuşurken artık daha çok kişiyi ağırlayabilecek.

SUNNAH MESCİDİ YENİ YÜZÜNE KAVUŞTU

İDDEF tarafından yapılan açıklamada, “İDDEF olarak inşa edilen medreselerimizi hem idari hem de eğitim kalitesi açısından sürekli denetlediğimiz gibi tadilat çalışmalarını da yerine getiriyoruz ve standartları yükseltiyoruz. Bu çerçevede başlattığımız tadilat projesine hayırsever bağışçılarımız destek verdi ve Kenya’nın Daadab mülteci kampındaki Sunnah Mescidi’nin eksikleri giderme, yenileme/genişletme çalışmaları tamamlandı. Sunnah Mescidi yeni yüzüne kavuştu.” ifadesine yer verildi.

MESCİT DAHA DA GENİŞLETİLDİ

Sunnah mescidi için neler yaptıklarını açıklayan Vakıf, şunları aktardı: “Sunnah Mescidi tamamen yenilendi ve ferah bir ortam sağlandı. Önceki büyüklüğü 135 metrekare iken yeni hali 250 metrekare oldu ve tavan yükseltildi. İskeletinde kullanılan ağaçlar değişti ve sağlamlaştırıldı. Çatısı ve yan bölümleri saç galvaniz levhalarla kapatıldı. Mevsim koşullarına uygun bir hal aldı. Bayanların da ibadetlerini yerine getirmesi için ayrı bir yer ayrıldı".

CEMAAT MESCİDE SIĞMIYORDU

İDDEF yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Kampın Gaduudey mahallesinde bulunan mescidde günde 5 vakit namaz ortalama 200 kişilik cemaat ile kılınıyor. Aynı zamanda mübarek gün ve gecelerde cemaat daha da artıyor. Ancak mescid küçük olduğu için ve etrafta başka mescid bulunmadığı için daha fazla cemaat sığmıyor ve bazı Müslümanlar farz namazlarını cemaatle kılamadan geri dönüyorlardı. Mescidin yeterli arazisi bulunmasına rağmen maddi imkansızlıklar nedeniyle genişletilemiyordu. Mahalle halkının isteği mescidin genişletilmesi ve bayanlara yer ayrılmasıydı. Şimdi Daadab mülteci kampındaki kardeşlerimiz temiz ve rahat bir ortamda namazlarını eda edecek.” sözlerine yer verildi.

Kaynak: Bizim Haber Merkezi (BHM)

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 11:30