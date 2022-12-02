İDDEF'ten ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyası

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Lübnan ve Gazze'de soğuk hava ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahipleri için "İyilik ısıtır" sloganıyla kış yardım kampanyası başlattı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 kış mevsimi kapsamında soğuk hava şartları altında yaşam mücadelesi veren mazlum ve mağdur siviller için harekete geçildi.

"İyilik ısıtır" sloganıyla başlatılan kış yardımı kampanyası kapsamında İDDEF ekipleri, hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye, kurban eti, soba ve yakacak yardımlarını, Suriye/İdlib, Yemen, Afganistan, Pakistan, Lübnan ve Gazze'de kış sonuna kadar düzenli olarak dağıtacak.

Hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden bilgi alarak yardım kampanyasına destekte bulunabiliyor.