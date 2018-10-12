İHH'dan Gazze için Yardım Cuması

İHH 81 ildeki merkez camilerde Gazze halkıyla dayanışma amacıyla “Yardım Cuması” düzenliyor.  

İHH'dan Gazze için Yardım Cuması

İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze halkı için başlatılacak yardım kampanyası vesilesi ile 12 Ekim Cuma günü “Gazze’ye Yardım Cuması”nda 81 ildeki merkez camilerinde buluşuyor. Vakfın İstanbul’daki buluşma noktasının ise Fatih Camii olduğu açıklandı.

Abluka altındaki Gazze halkının sağlıktan barınmaya, eğitimden gıdaya kadar pek çok temel ihtiyacının karşılanamadığı belirtildi. Bölgedeki sorunlara dikkat çekmek gerçekleştirilecek program saat 14.00’da başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

YORUM EKLE
Gönder

banner26

banner25