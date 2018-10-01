İHH Endonezya'ya ulaştı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından, krizin merkez üssü Palu’ya ulaşarak acil yardım çalışmalarına başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, ilk etapta 2 bin kişiye acil yardım malzemesi ulaştırırken, aynı zamanda Türkiye’den bölgeye ulaşan ilk yardım kuruluşu oldu.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı bin 500’e yaklaştı.

Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişimde problemler yaşanıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı bin 400 kişilik arama kurtarma ekibiyle bölgede çalışma yürütüyor. Palu'da binlerce kişi yaralandı, birçok ev de büyük hasar gördü. Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin bir kısmı da depremde hasar görmüştü.

Kaynak: AA