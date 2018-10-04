İHH'nın acil yardım malzemeleri Endonezya’ya ulaştı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından, 7 bin 400 afetzedeye acil yardım malzemesi götürdü.

Açıklama yapan İHH yetkilileri, Endonezya'da yaşanan depremden sonra bölgeye hareket eden ekipler Palu, Dongala ve Makassar'da yürüttüğü faaliyetlerde yaklaşık 7 bin 400 mağdura acil yardım malzemesini ulaştırdı.

İHH ekipleri, hayırseverlerin destekleriyle içerisinde pirinç, tuz, baharat, soya sosu, yumurta, sıvı yağ, şeker ve bisküvi bulunan gıda paketini 6 bin kişiye, sabun, diş fırçası, diş macunu ve kadınlara özel temizlik malzemesi bulunan hijyen paketini 500 kişiye ulaştırdı.

Ekipler, 400 kişiye sıcak yemek ve 500 kişiye de barınma malzemesini dağıttı.

Öte yandan İHH, bölgede yürüttüğü faaliyetlerde günlük 400 litre olmak üzere bugüne kadar 5 ton temiz su dağıttı.

Afet havadan görüntülendi

İHH ekipleri, acil yardım çalışmalarının yanı sıra, hasar tespit çalışmalarına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda ekipler, deprem ve tsunaminin şehirde açtığı yarayı gözler önüne sermek amacıyla drone ile oluşan hasarı görüntüledi.

Bölgeye ikinci ekibi göndermeye hazırlanan İHH, hayırseverlerin desteğiyle bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek.

Ayrıca Endonezya'nın Sulawesi adasında meydana gelen deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 500'e yaklaştığı aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin yaklaşık 519'unun defnedilebildiği, kayıpları arama faaliyetlerinin de devam ettiği belirtildi.

İHH aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olunabiliyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 14:06