İKAM’da İslam İktisadı alanında iki büyük program

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), 8. İslam İktisadı Atölyesini ve İslam İktisadı Ödül törenini 16-18 Eylül tarihlerinde Grand Cevahir Hotel’de gerçekleştirecek.

İLKE Vakfı çatısı altında faaliyetlerini yürüten İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Sakarya Üniversitesi paydaşlığında ve Albaraka Türk Katılım Bankası sponsorluğunda 16 - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında 8. İslam İktisadı Atöylesi’ni “İslam İktisadının Kurumları” temasıyla gerçekleştirecek.

İKAM, finans kurumlarının içinde bulunduğu krizin, küresel salgın sonrası ekonominin belirsizliğini koruması ve mevcut durumun olumsuz etkilerinin yansıdığı toplumsal yapıya dair meselelerin sağlıklı bir şekilde çözülmesi ihtiyacının farkında olarak 8. İslam İktisadı Atölyesi’nin temasını “İslam İktisadının Kurumları” olarak belirledi. Atölyede meselenin klasik dönem kurumlarından vakıflara, mikro finanstan, kitlesel fonlama ve finansal teknoloji kurumlarına kadar geniş bir perspektifte ele alınması planlanıyor.



İSLAM İKTİSADI ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ BULUYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İslam İktisadı alanında çalışma yapan önemli isimler İslam İktisadı Ödülleri’nde bir araya geliyor.

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)’nin İslam İktisadı alanında gerçekleştirilen ilmi çalışmaları ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla verdiği İslam İktisadı Ödülleri bu yıl farklı kategorilerde 16 Eylül 2020 tarihinde Grand Cevahir Hotel’de gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.

İslam İktisadı Araştırma Ödülü, İslam İktisadı Uygulama Ödülü ve İslam İktisadına Katkı Ödülü başlıkları altında toplamda 3 dalda verilen İslam İktisadı ödüllerine, İslam İktisadı Tez Ödülü ve bu yıla özel İslam İktisadı Özel Ödülü de eklendi.

Ödüller İslam iktisadı çalışmalarının daha derinlikli ve uzun soluklu bir şekilde sürdürülmesini, mevcut iktisadi sorunların çözülmesine yönelik yeni açılımların ortaya konmasını ve hem teori hem de uygulama alanında yeni ve derinlikli çalışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Atölye, sağlık tedbirleri nedeniyle 17-18 Eylül 2020 tarihleri arasında online gerçekleştirilecektir. Oturumlara sınırlı sayıda katılımcı alınacaktır. Ayrıca tüm program İLKE Vakfı YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, 14:09