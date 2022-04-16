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İlan yayımlandı! 5 üye seçilecek

Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen özelliklere göre üyeler seçilecek.

Genel 16.04.2022, 09:52
İlan yayımlandı! 5 üye seçilecek

Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacak.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından seçilecek.

Seçime katılmak isteyenlerin, 30 gün içinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.

Kaynak: AA
#Sayıştay #üyelik seçimi
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