İnsan Hakları Zirvesi İstanbul’da toplanıyor

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle 6-7 Aralık 2018 tarihinde İstanbul’da “İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek” temalı uluslararası sempozyum düzenliyor. Adalet Bakanı Sn. Abdülhamit Gül’ün de katılım sağlayacağı zirvede; Filistin’den, Malezya’ya; Togo’dan, Cezayir’e; Maldivler’den, Bangladeş’e; İngiltere’den, Avustralya’ya 3 kıtadan, 16 ülkenin insan hakları uzmanları, üst düzey yetkililer ve akademisyenler bir araya gelecek.

Zirvede; “insan haklarına farklı yaklaşımlar, modern anlamda kabul edilen teori ve pratiklerin sorgulanması, insan hakları uygulamalarına ilişkin ülke örnekleri ve deneyimleri, insan hakları güvenlik ve terör ile İslam ve insan hakları” konuları 6 oturumla ele alınacak.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, insanlığın büyük savaşlara, göçlere, soykırımlara ve vahşetlere maruz kaldığını, İslam karşıtlığı, nefret söylemi, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın arttığı çağımızda insan haklarının samimiyet sorunu yaşadığını belirtti.

İnsan haklarının herkesin hakkı olduğunu, ancak terör örgütlerinin insan haklarını kendileri için bir kalkan olarak kullanmalarına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade eden Arslan, sempozyumun bu yönüyle de önem arz ettiğinin altını çizdi. Arslan, şöyle devam etti: “Mevcut küresel sistem içinde hakim insan hakları anlayışının, başta İslam dünyasının kadim değerleri olmak üzere, farklı medeniyetler ve değerler sisteminden beslenmesi sonucunda, hem zenginleşeceğine hem de daha sahici bir evrenselleşme sürecine gireceğine inanarak, insan haklarını seküler bir anlayışa mahkûm etmenin ne derece doğru olduğu da sempozyumda gündeme getirilecek.”

Türkiye’nin insan haklarının korunup geliştirilmesine önem verdiğini, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun da bu bağlamda kurulduğuna dikkati çeken Arslan, Kurumun insan hakları alanında ülkemize ve tüm dünyaya değer katmayı arzuladığını vurguladı.

Arslan, Sempozyumun hemen akabinde, Kurumun davetine icabet eden ulusal insan hakları kurumları ile ortak çalışma alanları, usulü ve sürdürülebilirliği konusunda da istişarelerde bulunulacağını ifade ederek, “Hedefimiz tüm insanlığı insan haklarını yeniden düşünmeye sevk etmek. İstanbul-Şişli Cevahir Otel’de gerçekleştirilecek “İnsan Hakları Zirvesine” tüm ilgilileri davet ediyorum" diye konuştu.



