İnsanın zihin kodlarıyla oynayan post-modern sömürgecilik - Görüntü emperyalizmi

Dünyada farklı kutuplar arasında yaşanan savaşın bugün medyada verildiğini söyleyen yazar Yusuf Kaplan, insanın zihin kodlarıyla oynayan post-modern sömürgecilik türünün ortaya çıktığına dikkate çekti. "Kamera izleyiciye çevrilmiş bir silahtır" diyen Kaplan yaşananların müsebbibinin tam anlamıyla bir görüntü emperyalizmi olduğunu belirtti.

Tvnet Düşünen ekran programına katılan Kaplan, fiilen gerçekleştirilen modern sömürgeciliğin ardından post-modern sömürgeciliğin de zihnin gerçekleştiğini vurgularken, "dün meydanda verilen savaşın bugün medyada verildiğini" söyledi.

Yeni Zelanda'da iki camide gerçekleşen terör saldırısında şehit olan insanların belki de dünyanın en sakin ve güleryüzlü insanları olduğunu belirten Kaplan, ülkede yaşanılanların ardından Batı dünyasının insanın ne demek olduğunu anlaması gerektiğini söyledi.

Fıtratını koruyan emaneti üstlenen insanın gerçek anlamda insan olduğunu da sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 17:05