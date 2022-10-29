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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü.

Genel 29.10.2022, 12:35
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı öldürüldü

 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

#ırak #operasyon #msb
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