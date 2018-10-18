Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı üç terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafıdnan düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: www.dunyabulteni.net
TSK tarafından Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında üç PKK’lı etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı üç terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafıdnan düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: www.dunyabulteni.net