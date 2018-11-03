İran'dan kaçak girişlere sensör uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye sınırının yanı sıra 560 kilometrelik İran sınırında da geçişleri engellemek için hudut güvenliği çalışmalarını hızlandırdı. İran Hudutu Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi; Iğdır, Van ve Hakkâri olmak üzere üç aşamalı olarak planlandı. Projede modüler beton duvar, J-9 benzeri engel sistemi, beton hudut devriye yolu, gözetleme kuleleri, sınır aydınlatması, mobil keşif gözetleme aracı, küçük İHA gibi sistemlerin yanı sıra fiber optik akustik sensör uygulaması da yer alıyor.

Suriye sınırının yanı sıra özellikle Afganistan’dan gelen mülteciler ile kaçakçıların kullandığı İran sınırına yönelik de çalışma yürütüldü. İran Hudutu Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi; Iğdır, Van ve Hakkâri olmak üzere üç aşamalı olarak planlandı. Sensör sisteminde, kablolar döşendiği yerlerde toprak üstündeki geçişleri, toprağın küçük ve büyük aletlerle kazılmasını hemen algılayarak noktasal olarak alarm veriyor. Projenin 141 kilometrelik bölümünü oluşturan Iğdır bölgesinin modüler beton duvar yapımına ve yol ıslahına başlandı. Gelinen aşamada 90 kilometre uzunluğunda modüler beton duvar inşası ve 95 kilometrelik yol ıslahı tamamlandı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 12:38