İslam Siyaset Düşüncesi Katalogu açıldı

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İslam Siyaset Düşüncesi (İSD) Katalog Projesi ve İslam Siyaset Düşüncesi Kitabı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük Salonu’nda projenin önemi, kataloğun ve kitabın literatüre katkıları ele alındı. 23 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen programda İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güder, İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE) Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, İSD Katalog Projesi yürütücüleri Hızır Murat Köse ve Özgür Kavak’ın yer aldığı bir panel düzenlendi.

Programın açılış konuşmasında söz alan İLEM Yönetim Kurulu Başkanı ve İSD Proje Koordinatörü Süleyman Güder projenin önemine vurgu yaptı. Güder, “İslam Siyaset Düşüncesi Projesi üzerine yaklaşık iki yıldır çalışıyoruz. İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı ve Lütfi Sunar ile Özgür Kavak’ın editörlüğünde çıkmış olan İslam Siyaset Düşüncesi kitabı bu projenin mahsulleridir. Bu proje vesilesiyle geçmiş dönemde yayınlanmış olan bu eserlerin günümüz birikimine kazandırılması, düşüncedeki süreklilik ve değişime önemli tesirlerinin olmasını ümit ediyoruz. Katalog vesilesiyle günümüz siyaset düşüncesinde açmaz olarak nitelediğimiz hususlara bir açıklama ve çözüm getirme gayretimiz daimidir. Hukuk, adalet, insan doğası, ümmet gibi dinamik kavramların geçmiş birikimin ortaya çıkarılmasıyla yeniden yorumlanacağına inanıyoruz. Bu projenin, İslam Siyaset Düşüncesi alanında yapılan akademik çalışmalar ve araştırmalar üzerinde önemli etkilerinin olmasını ümit ediyoruz” sözleriyle kataloğun mahiyeti üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine projenin kapsamını izah eden Güder, “Niyetimiz bu çalışmanın arkeolojik bir çalışma olarak kalması değil ötesine geçerek yeni çalışmalara vesile olmasıdır. 2020 yılında Uluslararası İslam Siyaset Düşüncesi Sempozyumu’nu gerçekleştirmek için tüm çabamızla gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ardından projenin danışmanı ve İLKE Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, Projenin ana gayesinin çağdaş dönemin problemlerine ve çıkmazlarına bir çözüm önerisi getirmek olduğunu ifade ederek, “Çağdaş dönemin problemaktiklerine odaklanarak sorunlarımıza yeniden bir ışık tutma çabası içerisindeyiz. Düşünce alanının sınırlarının yeniden çizilmesine sebebiyet verecek içerikte bir proje olduğunu düşünüyorum” dedi.

Daha sonra İslam Siyaset Düşüncesi Katalog Projesi Yürütücüleri adına söz alan Hızır Murat Köse, 20 yıllık emeğin nihayetinde bu projeyi tanıtıyor olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etti. İslam Siyaset düşüncesi ile alakalı 20. yüzyıla kadar tespit edilen 805 eserin tasnifi gerçekleştirildiğini dile getiren Köse, “Bilim ve Sanat Vakfında başladığımız okuma grubundan bugünlere gelmiş olmamız emeğimizin boyutunu bir nebze olsun ifade edecektir. Bu katalog vesilesiyle 19. yüzyıla kadar kaleme alınmış İslam Siyaset Düşüncesi alanındaki eserleri görebileceğiz. 19. yüzyıl ise bundan sonraki süreçte kataloğa eklenecektir. Bu katalog vesilesiyle İslam Siyaset Düşüncesi alanındaki çalışmaların imkân yönünden genişleyeceğini ümit ediyoruz. Bu imkânın alana olan ilgi ve alakayı arttırmasını ümit ediyoruz” dedi.

Kataloğu hazırlayan İbrahim Halil Ayten katalog ve içeriği hakkında detaylı bilgiler aktararak kataloğu tanıttı.

Bu konuşmaların ardından Proje Koordinatörü Süleyman Güder başkanlığında, İslam Siyaset Düşüncesi temalı bir panel gerçekleşti. Panel ardından sona eren program sonrası isd.ilem.org.tr adresinden ulaşılabilecek olan İslam Siyaset Düşüncesi Kataloğu yayına başladı.