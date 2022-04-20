İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzeyden güneye geçişlerin saat 02.00 itibarıyla güneyden kuzeye geçişlerin ise saat 06.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verildi.

Boğaz trafiğinin ne zaman normale döneceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı.