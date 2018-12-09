İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı Gençlik Kollarının düzenleyeceği "Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün 15.30'da İstiklal Caddesi Şişhane Metro önünden gerçekleştirilecek olan "Gençlik Yürüyüşü" etkinliği için alınan emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Kumbaracı Yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacak, İstiklal Caddesi'ne akım verilmeyecek.

Gümüşsuyu ve Kazancı Yokuşu istikameti alternatif güzergah olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2018, 11:15