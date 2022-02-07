İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 51'e ulaştı

Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51‘e kadar ulaştı.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci dönemi bugün çalacak ders zili ile başlayacak. Sabah saatlerinde de okullarına ve iş yerlerine gidecek olan vatandaşlarda toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti.

Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51‘i geçti. Kentin işlek noktalarından olan Halıcıoğlu ve Cevizlibağ’da da yoğunluk oluştu.