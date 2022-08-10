İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.