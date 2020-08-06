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İstanbul’a ikinci baro çalışmaları başladı

Hukukun Üstünlüğü Platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar, İstanbul’un ikinci barosunu kurmak için kolları sıvadı. Platform; bin 500 kurucu üye sayısına ulaştığını açıkladı. Platformun önümüzdeki günlerde 2 bin kurucu üye sayısına ulaşarak İstanbul'un ikinci barosunu kuracağı ifade ediliyor.

İstanbul’a ikinci baro çalışmaları başladı

Avukatlık kanununda değişiklik yapılması kanun teklifi 11 Temmuz 2020'de TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla avukat sayısı 5 binden fazla olan kentlerde asgari iki bin avukatla baro kurulabilecek.

Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı da İstanbul’un ikinci barosunu kurmak için hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

Çok kısa bir sürede 1500 avukata ulaştıklarını belirten Tatlı, “Tek kanun var ancak iki sistem uygulanıyor. Biz 'en iyisini' yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak.Yeni Şafak

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 13:17
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