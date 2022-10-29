İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih belli oldu

O tarihten önce İstanbulkart sahiplerinin kişiselleştirme yapması gerekiyor. Bu işlem İstanbulkart Mobil uygulaması veya web adresinden kayıt olunarak yapılıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bugün İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olarak kullanılabilecek. Ancak bu haktan yararlanabilmek için 'İstanbulkart'ların kişiselleştirilmesi gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamayla, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma. Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ta" uyarısı yapıldı.