İzmir'de kamyon kazası, ölü ve yaralılar var

İzmir'de düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu kamyon devrildi, ölü ve yaralıların olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

32 kişinin bulunduğu araçta şoför de dahil olmak üzere 19 kişi hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir yönüne ilerleyen kamyon, Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay mevkinde devrildi.

Bölge halkının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ulaştı.

Kamyonda düzensiz göçmenlerin bulunduğu açıklandı.

Ölü ve yaralıların olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralıların bir kısmı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 10:24