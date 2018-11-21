Kanal İstanbul'da yatay mimari dönemi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul Projesi'nde yatay mimari esas alınacak; insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum şunları söyledi:

"Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 57 bin hak sahibini tapularına kavuşturduk. Bu kapsamda toplam 45 bin adet araziyi 782 milyon lira bedel üzerinden sattık ve 267 milyon lirasının tahsilini bugün itibarıyla yapmış durumdayız."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 13:12