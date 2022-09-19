Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Genel 19.09.2022, 07:49
D.İ. idaresindeki otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki korkuluklara ve aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile aynı otomobilde bulunan S.N. olay yerinde hayatını kaybetti.
İsimleri öğrenilemeyen 2 yaralı ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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