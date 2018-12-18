Kınık açıkladı, Kızılay'da son durum

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı Kayyum kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

Kerem Kınık, Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesinin Kızılay için kayyum kararını düzelttiğini açıkladı.

Kınık'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR"

Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı Kayyum kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu.

Bu süreçte Kızılayın yanında duran, bize güvenen ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

İyiler kazanacak!"

KIZILAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Türk Kızılayınca, olağanüstü kongre için kayyum görevlendirilmesi kararının mahkeme tarafından yargı süreci kesinleşinceye dek ertelendiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2018, 17:53