Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

4 milyon lira ödülle kırmızı kategoride aranan Masiro kod adlı Bedirhan Abo etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim'de Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Kırmızı Kategori"de aranan Bedirhan Abo olduğu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim 2018 günü Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlar listesinde 4 Milyon lira ödülle "Kırmızı Kategori"de yer alan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA 

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