Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim'de Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Kırmızı Kategori"de aranan Bedirhan Abo olduğu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim 2018 günü Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlar listesinde 4 Milyon lira ödülle "Kırmızı Kategori"de yer alan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA