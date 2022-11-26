Kış lastiği zorunluluğu başlıyor

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2022 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

"Güvenliğin yanı sıra yakıt tasarrufu sağlıyor"

Petlas lastiklerinin de bünyesinde bulunduğu AKO Grup Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, sürüş güvenliğinin, aracın yere temasını sağlayan lastiklerden başladığını söyledi.

Kış lastiklerinin yaz lastiklerine oranla çok daha kısa frenleme mesafesi ve çekiş gücü sağladığını, bunun da soğuk ve karlı havalarda sürücü açısından kolaylık ve yol güvenliği imkanı tanıdığını anlatan Boran, şu ifadeleri kullandı:

"Kış lastikleri, +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahiptir. Kış lastiği soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini yüzde 50'ye kadar kısaltır. Kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanıldığında her iki lastiğin yuvarlanma direnci düşük olacağından kullanım ömrü 2 katına kadar uzar."

Boran, kış lastiklerinin, yol ve yolcu güvenliğinin yanı sıra yakıt tasarrufu da sağladığına dikkati çekerek, lastiğin, karlı zeminde yol tutuşunu artırarak patinajı azalttığını ve böylece daha az yakıtla daha fazla mesafe katedilmesine imkan tanıdığını belirtti.

Yaz mevsiminde kullanılan kış lastiğinin yola daha fazla tutunma sağlayacağı için daha fazla yakıt sarfiyatına sebep olduğunu dile getiren Boran, bu nedenle mevsimine göre lastik kullanmanın çok daha ekonomik ve güvenli olduğunu söyledi.

Lastiklerde üç tepeli kar tanesi işaretine dikkat

Kış lastiklerinin, ıslak, karlı veya buzlu yollarda araçların yolu kavramasını sağlamak için özel olarak tasarlandığını ifade eden Boran, "Kış lastiklerinin bu özelliği, AB normlarınca onaylanmış olmalıdır. Kış lastiklerinin bu standardı sağladığını gösteren özel bir 3 tepeli kar tanesi (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake) işareti ile tanımlanır. Bu işareti yan duvarında taşıyan lastikler kış lastiği olarak adlandırılır. Bu işaret lastiğinizin kış koşullarında yol güvenliği sağlayabildiğinin göstergesidir." diye konuştu.

Kış lastiği değişim ücretleri

Petlas'ın yurt genelinde yaklaşık 900 bayisiyle hizmet sunduğunu belirten Boran, kış lastiği ve değişim ücretlerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri, 1100-1700 lira fiyat aralığında satışa sunuluyor. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 150-200 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 200-300 lira aralığında değişiyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 150-200 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmetin fiyatları 300-400 lira olarak uygulanıyor."