Kızılay'dan Pakistan'a gıda yardımı
Türk Kızılay, sel felaketi sebebiyle zor günler geçiren Pakistan'a gıda yardımında bulundu.
Genel 20.09.2022, 11:47
Türk Kızılay, muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi sebebiyle zor günler geçiren Pakistan'da selzedelere 150 gıda kolisi dağıttı.
Türk Kızılay Uluslararası Delegasyon ve Operasyon Müdürü Anıl Kocabal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belucistan eyaletinin Kuetta şehri çevresinde selzedelere 150 gıda kolisi desteğinde bulunduklarını söyledi.
Kocabal, Türk Kızılay olarak ülkenin çeşitli şehirlerinde yardım çalışmaları yürüttüklerini, selzedelere desteklerinin devam edeceğini kaydetti.
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1545 kişi hayatını kaybetmişti.
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