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Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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