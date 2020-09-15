Koronavirüsü öldüren kumaş Bursa'da bulundu

Bursa'da üretilen kumaş Koronavirüsü (Covid 19 ) virüsüyle yapılan laboratuvar testlerini başarıyla geçti.

Kumaş, üzerine uygulanan ve insan sağlığına zararı olmayan kimyasalla koronavirüsü öldürüyor. Üretilen bu kumaş maske, elbise, nevresim takımında ve bir çok alanda kullanılabiliyor.

Firmanın ürettiği kumaş koronavirüsü 2 saat içinde kendi kendine yüzde 99.99 oranında öldürüyor.

Koronavirüsü öldüren kumaşa çok sayıda talep var, firma gelen talepleri karşılamak için tam kapasite çalışıyor.

Kaynak: Sabah

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020, 14:31