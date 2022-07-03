Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.

Kurban bayramı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı 2022 yılında Temmuz ayına denk geliyor.

9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak.

2022 Kurban bayramı…

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor.

Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 2 bin 250, yurt dışında 1800 lira olarak belirledi.

Hac ibadeti iki yıl aradan sonra bu sene yeniden yapılabilecek

COVID-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan hac ibadeti de bu sene yerine getirilecek.

Türkiye'den giden 37 bin 770 kişi hac ibadetini yaparak kutsal topraklarda kurbanlarını kesebilecek.

Bayram tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilini kabine sonrası şu sözlerle duyurmuştu:

"Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.”

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı için müjde veren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.