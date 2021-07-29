Kütahya'dan da orman yangını haberi geldi
Emet ilçesine bağlı Samrık köyü yakınlarında orman yangını çıktığı ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahale ettiği bildirildi.
Genel 29.07.2021, 14:11
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
AA
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