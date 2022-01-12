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Kuvvetli rüzgar ağaç ve elektrik direğini devirdi

Kadıköy'de geceden beri etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç ve aydınlatma direği devrildi.

Genel 12.01.2022, 10:29 12.01.2022, 11:13
Kuvvetli rüzgar ağaç ve elektrik direğini devirdi

Kentte, dün gece başlayan kuvvetli rüzgar ve yağış, aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

19 Mayıs Mahallesi Güneşli Sokak'ta bir ağaç ve aydınlatma direği kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aydınlatma direğindeki elektriğin kesilmesinin ardından devrilen ağaç ve direği sokaktan kaldırdı.

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#fırtına #Kadıköy
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hafif yağmur
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