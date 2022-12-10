Lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşanıyor.
Genel 10.12.2022, 10:53 10.12.2022, 10:56
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.
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