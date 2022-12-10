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Lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşanıyor.

Genel 10.12.2022, 10:53 10.12.2022, 10:56
Lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

#vapur seferleri #lodos
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