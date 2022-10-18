Malatya'da silah ticareti operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Zanlıların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, araçların far, torpido, göğüs ve istetme gibi çeşitli yerleri ile evlerinde gizlenmiş 34 tabanca, 2 tüfek, 1071 fişek, 54 şarjör ile 36 silah parçası ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.