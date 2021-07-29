Manavgat Devlet Hastanesi tahliye edilecek mi?
Yoğun bakımdaki 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hastanenin yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını söyledi.
Genel 29.07.2021, 15:09
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımdaki 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.
Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
AA
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