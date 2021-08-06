Manisa'da feci kaza: 6 ölü, 37 yaralı
Soma'da otobüsün tıra çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Genel 06.08.2021, 07:19 06.08.2021, 10:44
İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.
6 yolcu kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan 37 yolcu sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin bulunduğu öğrenildi.
AA
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