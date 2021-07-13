MEBİM Alo 147 Hattı: MEB iletişim, Alo 147 kaça kadar açık?

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim camiasına hizmet için açtığı MEBİM Alo 147 hattı kapandı, onun yerine yeni bir hat açıldı. Açılan yeni MEBİM ya da MEB şikayet hattının numarası ise şöyle: 444 0 632.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Van merkezli kurulan iletişim merkezinin Alo 147 iletişim hattının kapandığı, onun yerine 444 0 632 telefon hattının devreye sokulduğu belirtildi.

MEB İletişim Merkezi “MEBİM 147” eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bütün vatandaşlarımızdan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikâyeti, etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla 1 Mart 2012’de Van Erciş’te hizmet vermeye başlamıştı.

MEBİM 147; 2011 yılında Van’da yaşanan depreminin ardından Erciş’te bir sosyal sorumluluk projesi olarak hizmet vermeye başlamasıyla depremin vatandaşlarımıza yaşattığı travmayı azaltmış, depremzedelerin hayata tutunmasına destek olmuş ve bölgeye istihdam sağlamıştı.

İletişim Merkezi'nde 180 kişi görev yapıyor. Bunlardan 50’si engelli, %45’i kadın ve %85’i de depremzede olarak biliniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülen İletişim Merkezi hizmetleri haftanın 7 günü 24 saat boyunca devam ediyor.

İletişim Merkezine yurt içinden 444 0 632 kısa numarası ile ulaşılabilirken yurt dışından da +90 312 147 1122 numarası ile ulaşılabiliyor.

MEBİM 147’ye başvuran vatandaşlarımıza 3 iş günü içinde (72 saat) cevap veriliyor.

MEBİM 147’ye gelen çağrıların ortalama %91’i bilgi edinme, %3,7’si talep, %3,6’sı görüş-öneri, %1,8’i de ihbar veya şikâyet ana başlıklarında gerçekleşiyor.

MEB ŞİKAYET HATTI YA DA MEBİM HATTI HANGİ HİZMETLERİ VERİYORDU?

Örgün eğitim kapsamındaki öğrenci ve veliler, danışma hattından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları mevzuatı, öğrencilerin kayıt işlemleri, öğrencilerin sınıf geçme ve devam durumları, nakil iş ve işlemleri, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve rehberlik süreçleri, BİLSEM sınavları, özel okul sınavları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı, liselere geçiş sınavı, e-okul veli bilgilendirme ve 8383 mobil bilgi servisi kullanımı, ders kitapları içerikleri dağıtımı ve temini, okul aile birlikleri, sosyal etkinlikler, taşımalı eğitim, okul, derslik ve eğitim öğretim materyalleri eksiklikleri, fiziki alt yapı talepleri, okul kantinlerindeki ürün satışı ve denetimi, destekleme ve yetiştirme kursları, yurt ve pansiyonlarda barınma iş ve işlemleri, öğrencilerin kılık kıyafetleri, denklik işlemleri, FATİH Projesi, EBA sistemi, öğretmen ihtiyacı, resmi tatiller ve Bakanlığın projeleri konularında da bilgi alabilecek.

Vatandaşlar da Bakanlığın iletişim hattı aracılığıyla Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkça yapılan motorlu taşıt sürücü kursu, protokol sınavları, yeterlilik sınavları, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları, yabancı hükümet burs işlemleri, yaygın eğitim kursları, sertifika programları, Bakanlığın ihaleleri, özel okul açma kapatma, kurs açma ve kapatma, kurum çalışma usul ve esasları gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilecek.