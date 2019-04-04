Mehmet Şevket Eygi’nin sağlık durumu

Milli Görüş’ün yayın organı Millî Gazete’ye 25 yıldır günlük yazılar yazan, muhafazakar camianın önemli isimlerinden Mehmed Şevket Eygi, beyin damarına pıhtı sıçraması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavisi süren ve sağlık durumu iyiye giden Eygi’ye, Millî Gazete İmtiyaz Sahibi ve Genel Müdürü Ömer Yüksel Özek, Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve Mevlevi Şeyhi Yakup Baba hastanede ziyarette bulundu.

Milli Gazete’nin haberine göre; geçmiş olsun duasında bulunulan ziyaret için Mehmet Şevket Eygi de kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 09:20